Карло Анчелотти: «Желаю Бензема побороться за второй «Золотой мяч». Карим – это футбол»

надеется, что еще раз выиграет «Золотой мяч».

«В прошлом сезоне он сильнее всего впечатлил меня в перерыве первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Челси». Он только дважды прекрасно забил головой, но зашел в раздевалку очень разозленным.

Я не понял, в чем причина, а он сказал мне: «Я упустил момент, но не беспокойтесь, я забью еще один гол» (смеется). И он сделал это! Только вернувшись на поле, он задавил Менди! Это многое говорит о его характере и самоотдаче.

В 34 года он обладает таким профессионализмом, правильным отношением к делу и скромностью. Это прекрасно. Бензема – как вино, со временем он становится все лучше.

Я очень счастлив за него. Желаю ему побороться за второй «Золотой мяч». Карим – это футбол. Это не чистый нападающий, не только бомбардир, это игрок, олицетворяющий футбол. Таких игроков очень мало», – сказал тренер .

Почему именно Бензема взял «Золотой мяч»? Объясняем в 7 картинках

Долгий путь Бензема к «Золотому мячу»: первая номинация – в 2009-м (0 очков!), только раз попадал в топ-5

Карьера Бензема в цифрах: 431 гол, пачка рекордов Франции и доминация в Лиге чемпионов