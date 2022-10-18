Карло Анчелотти: «Желаю Бензема побороться за второй «Золотой мяч». Карим – это футбол»

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Карло Анчелотти надеется, что Карим Бензема еще раз выиграет «Золотой мяч».

«В прошлом сезоне он сильнее всего впечатлил меня в перерыве первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Челси». Он только дважды прекрасно забил головой, но зашел в раздевалку очень разозленным.

Я не понял, в чем причина, а он сказал мне: «Я упустил момент, но не беспокойтесь, я забью еще один гол» (смеется). И он сделал это! Только вернувшись на поле, он задавил Менди! Это многое говорит о его характере и самоотдаче.

В 34 года он обладает таким профессионализмом, правильным отношением к делу и скромностью. Это прекрасно. Бензема – как вино, со временем он становится все лучше.

Я очень счастлив за него. Желаю ему побороться за второй «Золотой мяч». Карим – это футбол. Это не чистый нападающий, не только бомбардир, это игрок, олицетворяющий футбол. Таких игроков очень мало», – сказал тренер «Реала».

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