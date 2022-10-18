Бензема о Левандовском: «Мы не соперничаем, это не сделает меня сильнее. Я сосредоточен на себе»

Форвард рассказал о своем отношении к Роберту Левандовскому.

Выступающий за «Барселону» поляк получил приз лучшему нападающему года и занял четвертое место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

«Мы с ним не соперничаем, это вы [журналисты] придумываете такие вещи.

Он выступает очень хорошо, но правда заключается в том, что я не собираюсь соперничать с каким-либо футболистом, это не сделает меня сильнее как игрока. Я сосредоточен только на своей игре – и ни на чем ином», – заявил француз, получивший .