Бензема о Левандовском: «Мы не соперничаем, это не сделает меня сильнее. Я сосредоточен на себе»
Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал о своем отношении к Роберту Левандовскому.
Выступающий за «Барселону» поляк получил приз лучшему нападающему года и занял четвертое место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
«Мы с ним не соперничаем, это вы [журналисты] придумываете такие вещи.
Он выступает очень хорошо, но правда заключается в том, что я не собираюсь соперничать с каким-либо футболистом, это не сделает меня сильнее как игрока. Я сосредоточен только на своей игре – и ни на чем ином», – заявил француз, получивший «Золотой мяч».
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