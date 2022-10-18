Флорентино Перес: «Бензема был лучшим 3-4 года. Он уже давно заслужил «Золотой мяч»

считает лучшим игроком мира последних 3-4 лет.

«Я счастлив, потому что Карим Бензема наконец-то получил звание лучшего игрока мира. Он был им уже несколько лет. Карим заслужил «Золотой мяч» уже давно, потому что он был лучшим на протяжении трех или четырех лет.

Бензема – смесь Роналдо и Зидана. Это центрфорвард, который выполняет сразу две задачи, он лучший. Бензема двигает игру, как Зидан, и забивает, как », – сказал Перес.

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