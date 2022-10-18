Бензема о 3-м месте «Реала» в рейтинге лучших клубов: «Для меня все ясно: «Мадрид» – лучший клуб мира»
Карим Бензема высказался о 3-м месте «Реала» в рейтинге лучших команд сезона.
В прошлом сезоне мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, но в рейтинге лучших клубов расположился ниже «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
«Для меня все очевидно: «Реал» – это лучший клуб мира.
В детстве у меня было три мечты: купить маме дом, выступать за «Реал» и выиграть «Золотой мяч», – сказал форвард.
Почему именно Бензема взял «Золотой мяч»? Объясняем в 7 картинках
Долгий путь Бензема к «Золотому мячу»: первая номинация – в 2009-м (0 очков!), только раз попадал в топ-5
Карьера Бензема в цифрах: 431 гол, пачка рекордов Франции и доминация в Лиге чемпионов
Опрос
«Золотой мяч» у Бензема – заслуженно?
20458 голосов
Комментарии