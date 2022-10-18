Бензема о 3-м месте «Реала» в рейтинге лучших клубов: «Для меня все ясно: «Мадрид» – лучший клуб мира»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Футбол

Карим Бензема высказался о 3-м месте «Реала» в рейтинге лучших команд сезона.

В прошлом сезоне мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, но в рейтинге лучших клубов расположился ниже «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

«Для меня все очевидно: «Реал» – это лучший клуб мира.

В детстве у меня было три мечты: купить маме дом, выступать за «Реал» и выиграть «Золотой мяч», – сказал форвард.

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