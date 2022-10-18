Карим Бензема: «Уход Роналду из «Реала» мотивировал меня делать больше на поле»

рассказал, как на его карьере сказался уход из .

Форварды вместе играли за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.

«Для меня было честью играть вместе с ним, он зверь.

Когда он ушел, у меня появилось стремление делать больше.

Его уход стал мотивацией для меня делать больше на поле», – сказал француз.

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