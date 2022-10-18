Карим Бензема: «Уход Роналду из «Реала» мотивировал меня делать больше на поле»
Карим Бензема рассказал, как на его карьере сказался уход Криштиану Роналду из «Реала».
Форварды вместе играли за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.
«Для меня было честью играть вместе с ним, он зверь.
Когда он ушел, у меня появилось стремление делать больше.
Его уход стал мотивацией для меня делать больше на поле», – сказал француз.
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