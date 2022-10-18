Тренер ЦСКА Фоменко о лидерстве «Зенита»: «Вы знаете, что будет весной? Может, завтра бразильцы уедут. И резко все поменяется»
Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
— ЦСКА сейчас закрепился на третьем месте. Кто-то может побороться с «Зенитом»?
— Вы знаете, что будет весной?
— Никто не знает.
— Вот именно. Может, завтра бразильцы соберутся и уедут. И резко все поменяется.
— ЦСКА способен бороться за чемпионство?
— Все способны.
— Все — кто?
— Мы берем первую четверку.
— Но отрыв – 7 очков.
— Ну, так играть еще больше 15 игр. Все в жизни бывает.
— А вам были какие-то задачи поставлены перед сезоном?
— Нам не нужно задачи ставить, мы же в ЦСКА. Изначально борьба за первое место, медали. Априори ты не идешь в такой клуб, чтобы занять седьмое-восьмое место. Не идешь в «Спартак», чтобы занять седьмое-восьмое место. Здесь нужно чемпионство. Другого не бывает, – сказал Фоменко.
Комментарии