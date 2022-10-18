Тренер ЦСКА Фоменко о лидерстве «Зенита»: «Вы знаете, что будет весной? Может, завтра бразильцы уедут. И резко все поменяется»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о чемпионской гонке в Мир .

— ЦСКА сейчас закрепился на третьем месте. Кто-то может побороться с ?

— Вы знаете, что будет весной?

— Никто не знает.

— Вот именно. Может, завтра бразильцы соберутся и уедут. И резко все поменяется.

— ЦСКА способен бороться за чемпионство?

— Все способны.

— Все — кто?

— Мы берем первую четверку.

— Но отрыв – 7 очков.

— Ну, так играть еще больше 15 игр. Все в жизни бывает.

— А вам были какие-то задачи поставлены перед сезоном?

— Нам не нужно задачи ставить, мы же в ЦСКА. Изначально борьба за первое место, медали. Априори ты не идешь в такой клуб, чтобы занять седьмое-восьмое место. Не идешь в «Спартак», чтобы занять седьмое-восьмое место. Здесь нужно чемпионство. Другого не бывает, – сказал Фоменко.