Романцев о том, что Малком и Клаудиньо хотят стать гражданами РФ: «Им нравятся наша страна и «Зенит». Они не сбежали, в отличие от некоторых легионеров»

оценил желание хавбеков и получить гражданство РФ.

«Желание получить паспорта РФ доказывает, что им нравятся наша страна и клуб, в котором они выступают.

В отличие от некоторых легионеров, они не сбежали в Бразилию, а остались — это лишний раз говорит о внимании, которое оказывают в «Зените» своим футболистам. И в этом немалая заслуга Семака», – сказал экс-тренер «Спартака».