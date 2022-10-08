Романцев о том, что Малком и Клаудиньо хотят стать гражданами РФ: «Им нравятся наша страна и «Зенит». Они не сбежали, в отличие от некоторых легионеров»

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Олег Романцев оценил желание хавбеков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить гражданство РФ.

«Желание получить паспорта РФ доказывает, что им нравятся наша страна и клуб, в котором они выступают.

В отличие от некоторых легионеров, они не сбежали в Бразилию, а остались — это лишний раз говорит о внимании, которое оказывают в «Зените» своим футболистам. И в этом немалая заслуга Семака», – сказал экс-тренер «Спартака».

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