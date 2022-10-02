Семак о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство: «Здорово и замечательно. Им нравится жить в России. Что в этом плохого?»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вильям Оливейра Малком Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак рассказал, что думает о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

– Зачем Малкому и Клаудиньо российское гражданство? 

– То, что они хотят его получить, – здорово и замечательно. Думаю, помощь клубу – сопутствующий фактор наряду с преференциями, которые они получат. Я имею в виду налоги.

Вильям Оливейра получил российский паспорт. И ему, и Малкому, и Клаудиньо нравится жить в России. Что в этом плохого? – сказал тренер «Зенита».

Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – зачем это бразильцам? Сыграть за сборную России не получится  

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