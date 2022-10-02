Семак о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство: «Здорово и замечательно. Им нравится жить в России. Что в этом плохого?»

Сергей Семак рассказал, что думает о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
– Зачем Малкому и Клаудиньо российское гражданство?
– То, что они хотят его получить, – здорово и замечательно. Думаю, помощь клубу – сопутствующий фактор наряду с преференциями, которые они получат. Я имею в виду налоги.
Вильям Оливейра получил российский паспорт. И ему, и Малкому, и Клаудиньо нравится жить в России. Что в этом плохого? – сказал тренер «Зенита».
Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – зачем это бразильцам? Сыграть за сборную России не получится