Селюк о бразильцах «Зенита»: «Легионеры начинают управлять тренером в такой ситуации, влиять на него. Нужно разнообразить национальности»

Дмитрий Селюк раскритиковал бразильских футболистов «Зенита».

Вчера клуб из Санкт-Петербурга на выезде крупно проиграл «Спартаку» (063) в 3-м туре Фонбет Кубка России.

– «Спартак» молодцы, показали, что они мотивированы. «Зенит» показал, что он перенасыщен бразильцами.

Понятно, что они работают по образцу донецкого «Шахтера», но «Динамо» Киев и «Шахтер» были обособленными клубами в Украине. Ими занимались, их контролировали. А вчера мы увидели, что петербуржцы будто вышли товарищеский матч сыграть.

Другое дело, что «Зениту» нужно полностью менять защиту: Родригао, Чистяков, Алип, Ловрен тот же. Единственный в нормальный защитник был за последнее время – Ракицкий. Какие Чистяков, Родригао? Понимаю, что Родригао – бразилец. Бразильцы в клубе его поддерживают. Так было и в «Шахтере».

Футболисты другой национальности приходят, а их из состава выпихивают. вчера показал то же, что и сборная Германии на ЧМ-2014: если с бразильцами играть плотно и жестко – они теряются.

– Кроме «Шахтера» сложно вспомнить хоть одну успешную команду, где было много легионеров одной национальности, вспомнить «Динамо» нулевых годов с португальцами, или «Зенит» несколько лет назад с аргентинцами. Возможно ли иметь диаспору легионеров, чтобы это негативно не сказывалось на конкуренции в составе?

– К сожалению, легионеры начинают управлять тренером в такой ситуации. Допустим, есть , , – они лидеры. Они начинают влиять на тренера.

Я считают, что нужно разнообразить национальность иностранцев. Можно конечно вспомнить сборную Франции, которая выиграла чемпионат мира, но там играют одни африканцы, хоть и надо отдать должное – все из разных стран.

Если же открыть таблицу чемпионата – можно увидеть, что наиболее укомплектованные россиянами команды чаще находятся внизу. К сожалению, сейчас они не выдерживают конкуренции, – сказал футбольный агент.