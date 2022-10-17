Ван Дейк – 16-й в голосовании за «Золотой мяч». Каземиро, Влахович и Диас разделили 17-е место

17-е место в голосовании за «Золотой мяч» разделили три игрока.

Равное количество баллов набрали полузащитник Луис Диас, перешедший в «Ливерпуль» из «Порту», нападающий Душан Влахович («Фиорентина» / ) и хавбек ( / ).

16-е место занял защитник Вирджил ван Дейк.

Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.

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