Ван Дейк – 16-й в голосовании за «Золотой мяч». Каземиро, Влахович и Диас разделили 17-е место
17-е место в голосовании за «Золотой мяч» разделили три игрока.
Равное количество баллов набрали полузащитник Луис Диас, перешедший в «Ливерпуль» из «Порту», нападающий Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус») и хавбек Каземиро («Реал» / «Манчестер Юнайтед»).
16-е место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.
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