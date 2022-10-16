Федун о матче ЦСКА и «Спартака»: «Дерби с большой буквы. Предвзятости судей, как раньше, не было»

поделился впечатлениями от дерби и (2:2).

«Было прекрасное дерби, достаточно высокое качество игры для нашего чемпионата. На мой взгляд, это было дерби с большой буквы. Рад за свою любимую команду, что она смогла перебороть то напряжение, которое было с первого тайма и во втором показали нормальную игру.

На мой взгляд, [с судейством в матче] все нормально. Единственное, показалось, что в конце судья просто устал и стал пропускать моменты. Это вопросы к его физической готовности.

Предвзятости, как раньше, никакой не было», – сказал бывший владелец «Спартака».