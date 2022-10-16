Вилья о том, кого бы подписал в «Барсу» – Месси или Мбаппе: «Лео был лучшим в истории. Но для настоящего и будущего – Килиан. Он намного моложе»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Давид Вилья Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Давид Вилья высказался о Килиане Мбаппе и Лионеле Месси.

Бывшего футболиста «Барсы» спросили, кого бы из двух форвардов «ПСЖ» он подписал бы в каталонский клуб.

– Вы бы предпочли подписать Мбаппе или вернуть Месси?

– Месси был лучшим игроком в истории. Но для настоящего и будущего – Мбаппе. Он намного моложе.

Хотя для «Барселоны» было бы большой радостью, если бы Месси вернулся. Я не знаю... Не знаю... Это сложно, – сказал Вилья.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные