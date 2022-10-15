Месси боится, что травма помешает ему сыграть на ЧМ: «Не нужно думать об этом на поле. Игра – лучший способ оставаться в форме»

боится пропустить чемпионат мира из-за травмы.

Аргентинец рассказал о таком страхе на фоне травм и . Кроме того, сам Месси недавно получил повреждение, из-за которого пропустил два матча. Лео уже должен вернуться на поле в воскресенье.

«Этот чемпионат мира отличается от предыдущих, поскольку проводится в другое время. Турнир уже так близко, что любая мелочь может оставить тебя в стороне.

То, что произошло с Дибалой и Ди Марией, беспокоит на личном уровне, а когда видишь такие вещи, становится еще страшнее. Но это контрпродуктивно – выходить и играть, думая об этом.

Лучшее решение – вести себя нормально, как обычно. Игра – лучший способ оставаться в форме. Надеюсь, они восстановятся. Думаю, у них достаточно времени, чтобы восстановиться. И все будет хорошо», – сказал Месси в интервью DIRECTV Sports.