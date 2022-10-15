Араухо о Месси: «Вернул бы его в «Барселону», если бы был спортивным директором»

вернул бы в «Барселону», если бы был директором клуба.

«Если бы я был спортивным директором, я бы подписал Месси в «Барселону».

? Мы работаем с ним уже некоторое время. Сначала было немного сложно, потому что он пришел с новыми идеями, привнес вещи, которые здесь не практиковались в последние годы.

Он пытается вернуть философию «Барсы», и я думаю, что теперь видны плоды работы, которую мы проделываем с момента его прибытия.

Когда я только попал в первую команду, эта философия «Барсы» была утеряна», – сказал уругвайский защитник каталонцев в интервью Club del Deportista.

Ранее сообщалось, что «Барса» хочет вернуть Месси в 2023 году, а намерен продлить контракт с форвардом.