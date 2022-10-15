Пеп Гвардиола: «Сити» повезло, что Холанд выбрал нас. Мне нравится работать с невероятными игроками. В «Барсе» у меня был Месси, мог быть Неймар»

Главный тренер поделился мнением об .

Норвежский форвард присоединился к «горожанам» минувшим летом, покинув «Боруссию» Дортмунд.

«Нам несказанно повезло, мы очень довольны тем, что он выбрал нашу команду, решил играть за нас. Он мог ехать куда пожелает.

Я уже говорил прежде о том, что работал с невероятными футболистами в течение карьеры. В «Барселоне», в своем родном городе, я работал с Месси, у меня, возможно, был шанс и с там поработать, но я ушел.

Конечно, мне нравится работать с такими славными людьми и прекрасными футболистами. Они позволяют нам, тренерам, добиваться успеха, завоевывать трофеи, приносить радость руководству и фанатам», – сказал Гвардиола.

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