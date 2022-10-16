В «Химках» проведут аудит. Проверят бухгалтерскую отчетность и сделают финансовый анализ
Руководство «Химок» заказало аудит.
По данным «РБ Спорт», будет проверена бухгалтерская отчетность и проведен финансовый анализ. Специалисты проверят деятельность клуба и отчетность, а по итогам будут сделаны выводы.
Данную информацию подтвердил и бывший член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков: «Это так, в «Химках» заказали аудит, еще около двух недель назад».
Ранее сообщалось, что долги «Химок» перед игроками и тренерами составляют порядка 300 миллионов евро.
Комментарии