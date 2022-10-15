Президент «Баварии»: «У нас вообще нет долгов. Еще мы на 100% владеем «Альянц Ареной»

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Президент «Баварии» сообщил, что у клуба нет долгов.

«Бавария» полностью свободна от долгов. Более того, мы на 100% владеем стадионом «Альянц Арена» и кампусом «Баварии». Все выплачено.

Мы будем продолжать идти по нашему пути и разрабатывать новые идеи. У нас самые высокие цели.

Мы также хотим оставаться образцом для подражания в социальном плане, потому что эта социальная активность является частью ДНК нашего клуба.

«Бавария» всегда должна оставаться «Баварией», – сказал Герберт Хайнер.

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