Президент «Баварии»: «У нас вообще нет долгов. Еще мы на 100% владеем «Альянц Ареной»
Президент «Баварии» сообщил, что у клуба нет долгов.
«Бавария» полностью свободна от долгов. Более того, мы на 100% владеем стадионом «Альянц Арена» и кампусом «Баварии». Все выплачено.
Мы будем продолжать идти по нашему пути и разрабатывать новые идеи. У нас самые высокие цели.
Мы также хотим оставаться образцом для подражания в социальном плане, потому что эта социальная активность является частью ДНК нашего клуба.
«Бавария» всегда должна оставаться «Баварией», – сказал Герберт Хайнер.
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