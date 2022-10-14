Чемпионат Германии. «Шальке» против «Хоффенхайма», «Унион» в воскресенье сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Бавария» – с «Фрайбургом»
10-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Шальке» – «Хоффенхайм».
В субботу «Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Вольфсбургом» в гостях, «РБ Лейпциг» примет «Герту».
В воскресенье «Унион» примет «Боруссию» Дортмунд, «Бавария» будет противостоять «Фрайбургу».
10-й тур
- Дата проведения
- 14 октября, 21.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 16 октября, 18.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 16 октября, 20.30, «Альянц-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии