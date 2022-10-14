Чемпионат Германии. «Шальке» против «Хоффенхайма», «Унион» в воскресенье сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Бавария» – с «Фрайбургом»

10-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем – .

В субботу сыграет с в гостях, примет «Герту».

В воскресенье примет «Боруссию» Дортмунд, будет противостоять .

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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