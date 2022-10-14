Чемпионат Германии. «Шальке» против «Хоффенхайма», «Унион» в воскресенье сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Бавария» – с «Фрайбургом»

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10-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Шальке»«Хоффенхайм».

В субботу «Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Вольфсбургом» в гостях, «РБ Лейпциг» примет «Герту».

В воскресенье «Унион» примет «Боруссию» Дортмунд, «Бавария» будет противостоять «Фрайбургу».

Чемпионат Германии

10-й тур

Шальке – Хоффенхайм
Дата проведения
14 октября, 21.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Майнц
Дата проведения
15 октября, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Байер
Дата проведения
15 октября, 16.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Боруссия М
Дата проведения
15 октября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Бохум
Дата проведения
15 октября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Герта
Дата проведения
15 октября, 19.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Аугсбург
Дата проведения
16 октября, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Боруссия Д
Дата проведения
16 октября, 18.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Фрайбург
Дата проведения
16 октября, 20.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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