Френки де Йонг: «Решил остаться в «Барселоне» в мае и не передумал. Но давление росло – со стороны президента, газет»

Полузащитник Френки де Йонг высказался о нежелании покидать «Барселону».

«Я сохранял спокойствие. Я еще в мае решил, что хочу остаться. И мое мнение за этот период не изменилось.

Я был спокоен, но потом стало понятно, что давление начнет возрастать. Да, оно исходило со стороны газет, президента, если говорить конкретно. Да, в общем-то, отовсюду. Но я хотел остаться, поэтому меня это не обескураживало.

Я хочу снова играть в стартовом составе. В матче против «Баварии» я не смог выйти в старте, но надеюсь, что с «Реалом» начну с первой минуты. Возможно, тренер уже все решил, но обычно мы узнаем такие вещи в день матча», – сказал де Йонг Ziggo Sport.

выступит в гостях у 16 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Де Йонг недоволен ролью запасного в важных матчах «Барселоны» и хочет играть чаще