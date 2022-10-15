«Брентфорд» осудил расизм в адрес Тоуни: «Надеемся, виновный понесет наказание по всей строгости закона»

осудил расизм в адрес .

Нападающий команды ранее рассказал о том, что ему прислали в директ в соцсети. «Черная ##### [вагина]», – написал футболисту молодой человек по имени Антонио Нилл.

«Вчера вечером Тоуни подвергся отвратительному расистскому оскорблению в сообщении, полученном в социальных сетях. Мы самым решительным образом осуждаем это дискриминационное поведение. Нападение на одного из наших игроков – это нападение на всех нас.

Айвен получит полную поддержку от клуба и от болельщиков «Брентфорда», которые, как мы уже видели, осудили это оскорбление.

Мы ожидаем решительной поддержки со стороны полиции, юридических органов и соцсети, чтобы гарантировать, что человек, причастный к этому, понесет наказание по всей строгости закона за это отвратительное преступление на почве ненависти», – говорится в заявлении «Брентфорда».