«Черная #####». Форварда «Брентфорда» Тоуни оскорбили на расовой почве в соцсети
Форвард клуба АПЛ подвергся расистским оскорблениям.
Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни рассказал о том, что ему прислали в директ в соцсети.
«Черная ##### [вагина]», – написал футболисту молодой человек по имени Антонио Нилл.
Тоуни выложил скриншот с сообщением и фотографию парня, а также написал: «Не собирался постить это, но я проснулся злым».
Айвен забил 8 голов в 10 матчах АПЛ в этом сезоне. В пятницу форвард сделал дубль в игре с «Брайтоном» (2:0). Статистика Тоуни – здесь.
Фото: twitter.com/ivantoney24
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