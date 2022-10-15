«Черная #####». Форварда «Брентфорда» Тоуни оскорбили на расовой почве в соцсети

Форвард клуба подвергся расистским оскорблениям.

Нападающий рассказал о том, что ему прислали в директ в соцсети.

«Черная ##### [вагина]», – написал футболисту молодой человек по имени Антонио Нилл.

Тоуни выложил скриншот с сообщением и фотографию парня, а также написал: «Не собирался постить это, но я проснулся злым».

Айвен забил 8 голов в 10 матчах АПЛ в этом сезоне. В пятницу форвард сделал дубль в игре с «Брайтоном» (2:0). Статистика Тоуни – здесь.

Фото: twitter.com/ivantoney24