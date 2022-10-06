Игроки АПЛ преклонят колено в знак протеста против расизма перед матчами 10-го и 11-го туров

Игроки клубов АПЛ проведут акцию против расизма в двух ближайших турах.

Лига подтвердила, что 10-й и 11-й туры будут посвящены борьбе с расизмом. Перед началом матчей футболисты преклонят колено.

Напомним, ранее стало известно, что игроки отказались от преклонения колена перед каждой игрой из-за опасений, что акция потеряла значение. Тем не менее в нынешнем розыгрыше чемпионата футболисты продолжат преклонять колено перед определенными матчами.

Так, помимо октябрьских матчей, речь идет о матчах в Boxing Day, которые пройдут сразу после ЧМ-2022, а также в последнем туре АПЛ и финалах Кубка Англии и Кубка лиги.

10-й тур АПЛ пройдет с 8 по 10 октября, а 11-й – с 14 по 16 октября.