Талалаев о пропущенном голе от «Локо»: «Как во дворе. Давно не видел, чтобы футболист взял мяч на своей половине, пробежал и забил»

подвел итоги матча с «Локомотивом» в 13-м туре Мир (0:1).

– Матч необычный для меня, первый в родном клубе. Первый тайм был за нами, три момента не реализовали. По самоотдаче вопросов не возникало. Второй тайм, особенно его начало, не удовлетворил. Главный вопрос в психологии, уверенности. Это самые простые вещи.

Один на один момент должны были забивать – с учетом, что вратарь Гильерме не играл 3 месяца. По пропущенному голу: давно не видел, чтобы один футболист взял мяч на своей половине поля, пробежал и забил. Как во дворе. Поздравил Артема Карпукаса с голом после игры.

– Были проблемы с позиционной игрой…

– «Торпедо» не забило ни одного гола после контратак и после розыгрыша по центру. Не хочу оценивать индивидуальные качества футболистов. Сегодня было 8 ударов по воротам, мы должны были забивать. Не бывает так, что ты играешь в один футбол и по щелчку сразу начинаешь играть в другой.

– Команда идет последней в РПЛ. Удастся спастись от вылета?

– Если бы я не верил в успех, я бы не был тут, – сказал тренер .