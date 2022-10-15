И.о. тренера «Локо» об 1:0 с «Торпедо»: «Переломили ситуацию, и хотя бы 5% моей заслуги в этом есть»

Тренер «Локомотива» высказался о победе над «Торпедо».

Исполняющий обязанности главного тренера «Локо» прокомментировал исход матча 13-го тура Мир (1:0).

– Мы приблизительно знали, как будет играть . Но ждали, как они начнут с новым тренерским штабом.

Нашим ребятам главное было показать их качества. Они не показывали свой максимум, это было видно на поле. Три дня мы работали больше над психологией, чтобы они сбросили груз ответственности, который давит. Занимались тактикой, чтобы команда действовала целостно – оборонялись и атаковали все вместе.

– Какие эмоции после победы?

– Великолепные. Для меня это дебют в РПЛ. Мы, тренеры, обучаемся этой профессии, каждый мечтает поработать в большом клубе.

– Баринов сыграл в защите, а Магкеев в опорной зоне. Почему?

– Все время играли молчуны. А это позиции, где все игроки видны, и подсказом могут предвидеть и убрать опасный момент. Поэтому играли Баринов и . Акцент на подсказ.

– Худяков не получит психологическую травму?

– Мы должны думать не о перспективах Худякова, а как выправить положение команды.

– Кажется, что на первый тайм команда не вышла. «Торпедо» вас возило. Почему?

– Вы хотите исправить все за три дня? Думаю, это невозможно. Надо голову на место поставить.

Первые 15 минут были очень тяжелые. Вы знаете возможности этих футболистов. Они же не разучились играть. Считаю, что это чистая психология.

– Каково быть тренером на одну игру?

– У каждого тренера мечта – тренировать большой клуб РПЛ. Она сбылась. Все дальше зависит от меня и команды.

Сказал: «Не знаю, сколько я буду работать здесь. Но без вас ничего не сделаю. Вы можете мне помочь в этой игре и дальнейшей карьере».

Благодарен за их самоотдачу. Все матчи «Локомотива» видел с трибуны, чувствуешь эмоции. Сегодня они переломили, и хотя бы пять процентов моей заслуги в этом есть.

– В каком состоянии команда физически?

– Когда закончился контракт с «Казанкой», я стажировался на тренировках .

По нагрузкам мне некрасиво отвечать на вопрос. Чтобы не осуждать и не давать оценку предыдущему тренерскому штабу, – приводит слова Федорова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.