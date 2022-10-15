Талалаев проиграл 1-й матч во главе «Торпедо». У команды 1 победа в 13 турах РПЛ и 16-е место в таблице

Теги Локомотив Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Футбол

Андрей Талалаев с поражения начал работу на посту тренера «Торпедо».

В первом матче при новом главном тренере московский клуб на своем поле проиграл «Локомотиву» (0:1) в 13-м туре Мир РПЛ.

«Торпедо» выиграло всего 1 из 13 матчей в Премьер-лиге в этом сезоне – у ЦСКА. Клуб, имея 6 очков, занимает последнее, 16-е место в таблице.

Дальше команда сыграет с ЦСКА в Фонбет Кубке России, а также с «Ахматом» и «Спартаком» – в РПЛ.

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