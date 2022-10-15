«Локомотив» прервал серию из 5 поражений в РПЛ, дальше – игра с «Динамо»

«Локомотив» прервал серию из 5 поражений в чемпионате России.

Железнодорожники на чужом поле обыграли (1:0) в 13-м туре Мир .

После увольнения тренера исполняющим обязанности в стал .

Железнодорожники победили в рамках чемпионата России впервые с 28 августа.

«Локомотив» в эту минуту занимает 12-е место в таблице, набрав 12 очков. 22 октября команда примет «Динамо».