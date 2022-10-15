«Локомотив» прервал серию из 5 поражений в РПЛ, дальше – игра с «Динамо»

Теги Локомотив Андрей Федоров премьер-лига Россия Торпедо Йозеф Циннбауэр Футбол

«Локомотив» прервал серию из 5 поражений в чемпионате России.

Железнодорожники на чужом поле обыграли «Торпедо» (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ.

После увольнения тренера Йозефа Циннбауэра исполняющим обязанности в «Локо» стал Андрей Федоров.

Железнодорожники победили в рамках чемпионата России впервые с 28 августа.

«Локомотив» в эту минуту занимает 12-е место в таблице, набрав 12 очков. 22 октября команда примет «Динамо».

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