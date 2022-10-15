«Локомотив» прервал серию из 5 поражений в РПЛ, дальше – игра с «Динамо»
«Локомотив» прервал серию из 5 поражений в чемпионате России.
Железнодорожники на чужом поле обыграли «Торпедо» (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ.
После увольнения тренера Йозефа Циннбауэра исполняющим обязанности в «Локо» стал Андрей Федоров.
Железнодорожники победили в рамках чемпионата России впервые с 28 августа.
«Локомотив» в эту минуту занимает 12-е место в таблице, набрав 12 очков. 22 октября команда примет «Динамо».
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