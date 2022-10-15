«Матч ТВ» начал показ матча «Локо» и «Торпедо» с 5-й минуты из-за пляжного футбола

задержал начало показа матча – из-за пляжного футбола.

Федеральный спортивный канал начал трансляцию московского дерби с пятой минуты.

Перед этим матчем шел пляжный футбол – в рамках Московского международного кубка играли «Локомотив» и иранский «Гользапуш».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Локомотив». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.