«Матч ТВ» начал показ матча «Локо» и «Торпедо» с 5-й минуты из-за пляжного футбола

Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение Торпедо Локомотив пляжный футбол Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» задержал начало показа матча «Торпедо»«Локомотив» из-за пляжного футбола.

Федеральный спортивный канал начал трансляцию московского дерби с пятой минуты.

Перед этим матчем шел пляжный футбол – в рамках Московского международного кубка играли «Локомотив» и иранский «Гользапуш».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Локомотив». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные