«Матч ТВ» начал показ матча «Локо» и «Торпедо» с 5-й минуты из-за пляжного футбола
«Матч ТВ» задержал начало показа матча «Торпедо» – «Локомотив» из-за пляжного футбола.
Федеральный спортивный канал начал трансляцию московского дерби с пятой минуты.
Перед этим матчем шел пляжный футбол – в рамках Московского международного кубка играли «Локомотив» и иранский «Гользапуш».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Локомотив». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
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