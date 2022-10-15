Иван Игнатьев пяткой отдал голевой пас. Хавбек «Локо» Карпукас забил впервые на взрослом уровне
Иван Игнатьев отдал голевой пас пяткой в матче «Локомотива» с «Торпедо».
Форвард изящно скинул мяч на хавбека Артема Карпукаса на 48-й минуте матча 13-го тура Мир РПЛ.
У Игнатьева 4 гола и 2 результативных паса в 12 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.
20-летний Карпукас забил первый гол на взрослом уровне. Его статистика – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Локомотив» (1:0, второй тайм). На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
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