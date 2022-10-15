Иван Игнатьев пяткой отдал голевой пас. Хавбек «Локо» Карпукас забил впервые на взрослом уровне

отдал голевой пас пяткой в матче с .

Форвард изящно скинул мяч на хавбека на 48-й минуте матча 13-го тура Мир .

У Игнатьева 4 гола и 2 результативных паса в 12 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

20-летний Карпукас забил первый гол на взрослом уровне. Его статистика – здесь.

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