Иван Игнатьев пяткой отдал голевой пас. Хавбек «Локо» Карпукас забил впервые на взрослом уровне

Теги Локомотив премьер-лига Россия Торпедо Иван Игнатьев Артем Карпукас Футбол

Иван Игнатьев отдал голевой пас пяткой в матче «Локомотива» с «Торпедо».

Форвард изящно скинул мяч на хавбека Артема Карпукаса на 48-й минуте матча 13-го тура Мир РПЛ.

У Игнатьева 4 гола и 2 результативных паса в 12 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

20-летний Карпукас забил первый гол на взрослом уровне. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Локомотив» (1:0, второй тайм). На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.

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