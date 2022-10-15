Холанд назвал Златана кумиром детства, Балотелли – лучшим пенальтистом, на необитаемый остров взял бы де Брюйне и родителей

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Эрлинг Холанд рассказал о кумире детства и игроке, которого взял бы на необитаемый остров.

– Твой любимый игрок в детстве?

– Если кроме моего отца [Альфа-Инге Холанда], то – Златан Ибрагимович.

– Лучший твой гол?

– Тот в ворота «Боруссии» Дортмунд – классный, один из лучших. В ворота «Шальке» и «ПСЖ» – тоже. Может, дебютный гол за «Боруссию» в Лиге чемпионов – в ворота «ПСЖ» – был лучшим.

– Если бы на кону стояла твоя жизнь, кого бы ты выбрал бить пенальти?

– Самого себя, потому что я очень верю в себя. Если нет, то я бы сказал – Марио Балотелли. Он был одним из лучших исполнителей, что я видел. Просто обалденный, он был действительно хорош. Так что я или он.

– Ты на необитаемом острове. Три человека, которых ты бы взял с собой?

– Кевин де Брюйне – он всегда прекрасно ассистирует мне (смеется). Ну и мои мама с папой, чтобы заботились обо мне и готовили хорошую норвежскую еду. Эти трое, – сказал Гари Невиллу форвард «Ман Сити».

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