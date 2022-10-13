Алан Ширер: «Холанд чертовски хорош, но Кейн в этом «Ман Сити» забил бы столько же»

Экс-форвард «Ньюкасла» сравнил и .

«Он чертовски хорош, этот Холанд. Он провел в лишь 9 матчей, а уже забил 15 голов, в том числе оформил три хет-трика. Он один забил больше, чем 13 команд лиги, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Прибавьте еще пять голов в Лиге чемпионов – и, думаю, можно согласиться, что его карьера в «Манчестер Сити» началась достаточно хорошо.

Все могло бы быть иначе, добейся Гвардиола своего в прошлом сезоне. Если бы «Сити» подписал тогда Кейна, места Холанду уже могло бы не найтись, и Эрлинг совершал бы свои невероятные бомбардирские подвиги в другом месте.

Но если бы Харри попал в такой , то забил бы столько же голов, сколько Холанд.

Это клуб мечты для любого форварда. Я уже говорил, что у лучшего бомбардира этой команды должно быть 40 голов. И если Холанд будет здоров, то доберется до этой планки, а то и превзойдет.

Но и статистика Кейна говорит нам о том, что он мог бы добиться того же», – отметил Ширер.