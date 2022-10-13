Алан Ширер: «Холанд чертовски хорош, но Кейн в этом «Ман Сити» забил бы столько же»
Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер сравнил Эрлинга Холанда и Харри Кейна.
«Он чертовски хорош, этот Холанд. Он провел в АПЛ лишь 9 матчей, а уже забил 15 голов, в том числе оформил три хет-трика. Он один забил больше, чем 13 команд лиги, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Прибавьте еще пять голов в Лиге чемпионов – и, думаю, можно согласиться, что его карьера в «Манчестер Сити» началась достаточно хорошо.
Все могло бы быть иначе, добейся Гвардиола своего в прошлом сезоне. Если бы «Сити» подписал тогда Кейна, места Холанду уже могло бы не найтись, и Эрлинг совершал бы свои невероятные бомбардирские подвиги в другом месте.
Но если бы Харри попал в такой «Ман Сити», то забил бы столько же голов, сколько Холанд.
Это клуб мечты для любого форварда. Я уже говорил, что у лучшего бомбардира этой команды должно быть 40 голов. И если Холанд будет здоров, то доберется до этой планки, а то и превзойдет.
Но и статистика Кейна говорит нам о том, что он мог бы добиться того же», – отметил Ширер.
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