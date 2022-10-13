Оуэн про Холанда и Нуньеса: «В начале сезона мы обсуждали, кто забьет больше. Сейчас это смешит»
Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн сравнил Эрлинга Холанда и Дарвина Нуньеса.
«Давайте не забывать: в начале сезона мы говорили о том, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» подписали больших игроков, и обсуждали, у кого из форвардов будет больше голов.
Сейчас подобное сравнение лишь смешит, потому что первый уже забивает, а второй только осваивается в АПЛ.
Многие уже списывают Нуньеса со счетов или говорят, что не уверены в нем. Но я не думаю, что он успел плохо себя проявить. Он забил «Арсеналу», хорошо сыграл с «Рейнджерс», у него было много моментов», – заявил Оуэн в эфире BT Sport.
За 9 матчей в чемпионате Англии Холанд забил 15 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На счету Нуньеса 5 матчей в АПЛ и 2 забитых мяча. Детальнее его показатели можно изучить тут.
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