Оуэн про Холанда и Нуньеса: «В начале сезона мы обсуждали, кто забьет больше. Сейчас это смешит»

Бывший форвард Майкл Оуэн сравнил и .

«Давайте не забывать: в начале сезона мы говорили о том, что и «Ливерпуль» подписали больших игроков, и обсуждали, у кого из форвардов будет больше голов.

Сейчас подобное сравнение лишь смешит, потому что первый уже забивает, а второй только осваивается в .

Многие уже списывают Нуньеса со счетов или говорят, что не уверены в нем. Но я не думаю, что он успел плохо себя проявить. Он забил «Арсеналу», хорошо сыграл с «Рейнджерс», у него было много моментов», – заявил Оуэн в эфире BT Sport.

За 9 матчей в чемпионате Англии Холанд забил 15 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету Нуньеса 5 матчей в АПЛ и 2 забитых мяча. Детальнее его показатели можно изучить тут.