Гильерме впервые сыграет за «Локо» в РПЛ в этом сезоне. Марадишвили из-за простуды пропустит матч с «Торпедо»
Гильерме проведет первый матч Мир РПЛ в этом сезоне.
36-летний бразильский вратарь попал в стартовый состав на игру 13-го тура Премьер-лиги с «Торпедо».
Единственный матч Гильерме в этом сезоне – 32 минуты в Фонбет Кубке России против «Пари НН» (0:2), тогда голкипер получил травму.
Основной вратарь «Локо» в этом сезоне – 18-летний Даниил Худяков.
Добавим, что сегодняшний матч из-за простуды пропустит полузащитник железнодорожников Константин Марадишвили.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. На нашем сайте можно будет посмотреть видеотрансляцию.
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