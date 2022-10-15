Гильерме впервые сыграет за «Локо» в РПЛ в этом сезоне. Марадишвили из-за простуды пропустит матч с «Торпедо»

Гильерме проведет первый матч Мир в этом сезоне.

36-летний бразильский вратарь попал в стартовый состав на игру 13-го тура Премьер-лиги с .

Единственный матч в этом сезоне – 32 минуты в Фонбет Кубке России против «Пари НН» (0:2), тогда голкипер получил травму.

Основной вратарь в этом сезоне – 18-летний .

Добавим, что сегодняшний матч из-за простуды пропустит полузащитник железнодорожников .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. На нашем сайте можно будет посмотреть видеотрансляцию.