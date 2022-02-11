«МЮ» по-прежнему платит Гринвуду 75 тысяч фунтов в неделю. Nike разорвал с игроком контракт без компенсации

по-прежнему платит зарплату полузащитнику .

Несмотря на то, что игрок был отстранен клубом после ареста по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством своей девушке, «Юнайтед» продолжает платить Гринвуду, который получает 75 тысяч фунтов в неделю, пишет Daily Mail.

При этом компания Nike разорвала сотрудничество с футболистом, не выплатив ему компенсацию.

По данным источника, в соглашении между Гринвудом и Nike был пункт, позволивший компании не выплачивать компенсацию из-за ущерба, который он причинил ее репутации.

В следующем году футболист должен был подписать улучшенный контракт с Nike. Единственное, что игрок может получить от , – это бонусы, которые ему еще не были выплачены. Возможно, Гринвуду придется даже вернуть часть доходов за этот год, если они были выплачены авансом.