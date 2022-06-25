Гринвуду продлили освобождение под залог. Игрока «МЮ» подозревают в изнасиловании девушки и угрозах убийством

, подозреваемый в изнасиловании, продолжит оставаться под залогом.

После очередного слушания по делу суд продлил игроку освобождение под залог, не указав срок данной меры.

В полиции Большого Манчестера отметили, что дальнейшие сообщения о деле Гринвуда не будут появляться до тех пор, пока игроку не будут предъявлены обвинения или он не будет освобожден.

20-летний футболист в январе был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

Гринвуда подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В начале февраля его выпустили под залог.

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