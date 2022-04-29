Гринвуд останется под залогом как минимум до июня. Игрока «МЮ» подозревают в изнасиловании его девушки и угрозах убийством

продолжит оставаться под залогом по делу об изнасиловании.

20-летний нападающий в январе был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены экс-девушкой футболиста, заявившей, что она подверглась насилию.

Гринвуда подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В начале февраля его выпустили под залог.

Срок действия этой меры пресечения должен был истечь 30 апреля, но полиция Большого Манчестера подала запрос о ее продлении.

«Мы продолжаем расследование о случаях физического насилия. 20-летний мужчина, арестованный по подозрению в изнасиловании, нападении на женщину и угрозах убийством, останется под залогом.

В суд было подано заявление о продлении его залога, но ожидается, что слушание состоится не раньше середины июня. Подозреваемый останется под залогом до даты судебного заседания», – говорится в сообщении полиции.

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