Гринвуд усилил меры безопасности в своем особняке, наняв двух телохранителей и установив систему видеонаблюдения

Полузащитник усилил меры безопасности в своем особняке после того, как был отпущен под залог.

В особняке, аренда которого обходится футболисту в 14 тысяч фунтов в месяц, появились два частных телохранителя. Кроме того, в дом приезжал эксперт, который установил домашнюю систему видеонаблюдения. В ней до восьми камер, пишет Daily Mail.

Напомним, 20-летнего футболиста арестовали по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Вчера англичанина выпустили под залог, но, несмотря на это, он не будет тренироваться и играть за «МЮ».

Карьера Гринвуда рушится: его удалили из фифы, Nike приостановил контракт, партнеры отписываются в соцсетях