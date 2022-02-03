Гринвуд усилил меры безопасности в своем особняке, наняв двух телохранителей и установив систему видеонаблюдения

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд усилил меры безопасности в своем особняке после того, как был отпущен под залог.

В особняке, аренда которого обходится футболисту в 14 тысяч фунтов в месяц, появились два частных телохранителя. Кроме того, в дом приезжал эксперт, который установил домашнюю систему видеонаблюдения. В ней до восьми камер, пишет Daily Mail.

Напомним, 20-летнего футболиста арестовали по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Вчера англичанина выпустили под залог, но, несмотря на это, он не будет тренироваться и играть за «МЮ».

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