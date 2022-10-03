Фанаты «Химок» о баннере «Победа будет за нами!»: «Попытка новых или не очень новых людей выслужиться на волне #урапотреотизма»

Фанаты «Химок» объяснили появление на трибунах баннера с военным на матче с .

«Ясно, что данный баннер – сугубо инициатива и попытка выслужиться новых или не очень новых людей! И что если бы эти люди хотели бы действительно выразить поддержку, то могли бы просто изменить формат или увеличить, к примеру, площадь уже существующего баннера на фасаде стадиона, который увидит гораздо больше обычных прохожих (и, возможно, проникнется этой идеей), чем на малосмотрибельном зрелище длительностью 90 минут, на которое еще не каждый решится не то что смотреть, но и пойти!

Отсюда следует очевидный вывод – «убить двух зайцев»: лишний раз выслужиться, как надо, на волне #урапотреотизма и убрать неугодное напоминание о позиции по поводу Fan ID.

В связи со всем вышесказанным актив сектора D2 подчеркивает, что не имеет никакого отношения к данному баннеру!» – сказано в заявлении болельщиков.