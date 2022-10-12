Депутат Терюшков о критике патриотических акций «Химок»: «Я бы этих людей отправил на линию соприкосновения. Это не болельщики и не граждане России»

отреагировал на критику патриотических акций «Химок».

– в последнее время провели ряд патриотических акций, и часть футбольного сообщества негативно их восприняла. Что бы вы сказали тем, кто критикует клуб за подобного рода мероприятия?

– Я бы этих людей послал куда подальше и отправил на линию соприкосновения. Это точно не болельщики, это точно не граждане России.

Мы все прекрасно понимаем, что мы находимся под давлением определенных групп со специально формировавшимся мнением.

А если это говорят Пугачева с Галкиным (Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации – прим. ред.), то пусть катятся в одно место, куда угодно.

Я не понимаю, почему другие клубы не занимаются пропагандистской работой. Такие вещи клубы должны делать. Я это поддерживаю всецело», – сказал бывший член попечительского совета «Химок».

«Химки» вывесили баннер с военным и надписью «Победа будет за нами!»: «В знак солидарности с Вооруженными силами и поддержки присоединения территорий к РФ»

Терюшков ушел из «Химок» – говорит, из-за интриг и агентов. Хочет говорить о футболе еще ярче