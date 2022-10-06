«А как люди в 1941-45‑м играли в футбол? Страшно, но посмотрим, что будет дальше». Хавбек «Химок» Камышев о ситуации в мире

Полузащитник «Химок» высказался о ситуации в мире.

– Футболисты – обычные люди, которые тоже читают новости. Как сосредоточиться на футболе, когда вокруг так все сложно?

– А как люди в 1941-45‑м играли в футбол? Они любили это дело и играли. Мы любим и играем в футбол. Когда ты на поле, ты от всего абстрагируешься. Просто играешь – и все.

А новости… Да, страшно. Но посмотрим, что будет дальше.

– Многим знакомым пришла повестка?

– С Владивостока знакомому пришла. У другого товарища есть магазинчик свой – многим рабочим пришла повестка.

– Как справляешься со стрессом, кроме футбола?

– Друзья, семья, прогулки на улице, – сказал Камышев.