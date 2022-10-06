«А как люди в 1941-45‑м играли в футбол? Страшно, но посмотрим, что будет дальше». Хавбек «Химок» Камышев о ситуации в мире
Полузащитник «Химок» Илья Камышев высказался о ситуации в мире.
– Футболисты – обычные люди, которые тоже читают новости. Как сосредоточиться на футболе, когда вокруг так все сложно?
– А как люди в 1941-45‑м играли в футбол? Они любили это дело и играли. Мы любим и играем в футбол. Когда ты на поле, ты от всего абстрагируешься. Просто играешь – и все.
А новости… Да, страшно. Но посмотрим, что будет дальше.
– Многим знакомым пришла повестка?
– С Владивостока знакомому пришла. У другого товарища есть магазинчик свой – многим рабочим пришла повестка.
– Как справляешься со стрессом, кроме футбола?
– Друзья, семья, прогулки на улице, – сказал Камышев.
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