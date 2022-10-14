Виктор Гончаренко: «Знали, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти. Ничего плохого не имею в виду»
Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в 13‑м туре Мир РПЛ.
«Игра была очень плотная, агрессивная. Две команды четко понимали, что надо делать. Мы понимали, что нужно очень хорошо сыграть наверху и на подборах мяча. То же самое «Ростов», они понимали, как надо играть против нас.
Рад за ребят, потому что тот уровень ответственности, что есть на тренировках и в играх, не может не радовать. И то понимание, которое есть и в обороне, и в атаке, приносит удовлетворение на данном этапе.
Игра была ровная, мы играли достаточно качественно в защите. Мы знали о том, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти. Ничего плохого я не имею в виду», – сказал тренер «Урала» в эфире «Матч Премьер».
«Ростов» пробил 10 пенальти за 13 матчей РПЛ – больше всех. До рекорда ЧР – 3 пенальти
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