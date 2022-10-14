Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории «Барсы»: «Многие фанаты до сих пор носят майки с фамилией Лео»
Жоан Лапорта высокого отозвался о Лионеле Месси.
«Мы обязательно сделаем что-то в знак признания заслуг лучшего игрока в истории «Барсы». Месси остался в нашей коллективной памяти.
В это воскресенье исполняется 18 лет со дня его дебюта, и мы планируем сделать нечто особенное. Мы знаем все о его успешной карьере.
Возможно, я увижу его в Париже на гала-концерте «Золотого мяча». Месси – игрок «ПСЖ», нужно уважать это.
Мы очень ценим признание Лео. Есть много болельщиков «Барсы», которые до сих пор носят футболку с фамилией Лео», – сказал президент каталонского клуба.
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