Жоан Лапорта: «Доверие к Хави сохраняется. Он принесет «Барсе» много успехов»

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Президент «Барселоны» выразил поддержку главному тренеру команды Хави.

12 октября каталонский клуб сыграл вничью с «Интером» (3:3) в матче четвертого тура Лиги чемпионов и существенно ухудшил шансы на выход в плей-офф турнира.

«Доверие к Хави и нашим хорошим футболистам сохраняется. Мы способны конкурировать с большими европейскими командами.

Вы могли заметить разницу между тем, какая игра с «Баварией» была в прошлом сезоне, а какая – в этом. Футболистам нужно привыкнуть с системе. Хави знает, что нужно для прогресса команды.

В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса, но мы должны выполнять свою работу и полностью сосредоточиться на Ла Лиге.

Хави – прекрасный человек. Он станет лучше и принесет нам много успехов. Мы постоянно разговариваем. 

У меня есть привычка спускаться в раздевалку [после матчей], давать свои комментарии, и я видел Хави, он был расстроен. У него есть достоинство, которого нет ни у кого другого – он всегда видит позитив. Сегодня мы тоже разговаривали, у него уверенный голос.

Мы едем в Мадрид. Мы первые в Ла Лиге. «Сантьяго Бернабеу» – одно из тех мест, где нам нравится играть», – заявил Жоан Лапорта.

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