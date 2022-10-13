У «Барселоны» 3 победы и 7 поражений за 13 последних матчей в ЛЧ. Это ее антирекорд
«Барселона» добилась лишь трех побед за последние 13 матчей в Лиге чемпионов.
Команда Хави вчера сыграла вничью с «Интером» (3:3) в 4-м туре группового этапа.
Всего в последних играх в этом турнире у каталонцев 3 победы, 3 ничьих и 7 поражений. Это худший результат в истории клуба на 13-матчевом отрезке.
Далее «блауграна» примет «Баварию» – это случится 26 октября. Первая их игра в этой группе завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.
Хави так и не нашел баланса против «Интера», а Индзаги сыграл неожиданно смело – и почти лишил «Барсу» шансов на плей-офф
Комментарии