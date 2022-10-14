«Даже во время Второй мировой войны наши играли с немецкой командой. Надо, чтобы футбол сохранился». Борис Игнатьев о повестках игрокам

высказался о повестках российским футболистам.

«Я не могу оценивать, нужно ли футболистам участвовать в СВО. Если футбола не будет, то люди потеряют некую заданность в жизни. Те, кто отвечает за большие государственные дела, решают по-своему, в интересах страны.

Надо сделать так, чтобы футбол сохранился, чтобы бойцы, которые участвуют в специальной военной операции, понимали, что жизнь продолжается.

Даже во время Второй мировой войны наши ребята играли с немецкой командой. Победив, они создали определенное настроение в обществе», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Два игрока РПЛ и около 15 футболистов Первой лиги получили повестки в военкомат. Вратарь «Торпедо» Довбня получил отсрочку