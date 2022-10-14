Ринат Билялетдинов об армии: «Почему 1,5 года срочной службы не рассмотреть? Год – мало, два – много»

высказался о российской армии и повестке сына Динияра.

– В момент, когда вашему сыну пришла повестка из военкомата, телефон разрывался?

– Уведомления сыпались в потолок, телефон грелся из-за звонков с неизвестных номеров. Как узнал? Сын позвонил и сказал. Ну а что? Иди и разбирайся.

В начале очень много вещей сделано в горячке из того, что президентом не было обговорено. Есть процесс, который указом президентским контролируется, а еще – пояснения от министерства обороны. Вопрос не просто серьезный, это история государственной важности. Поэтому важно соблюдать законность на каждом этапе.

В итоге он на следующий же день пошел в военкомат, а не оказался на границе с Грузией или Казахстаном. Не купил себе горящий тур в Таиланд.

– Что вообще думает в этот момент отец, когда понимает, что сын может уехать на войну?

– Тяжелые мысли приходят в голову. Непростая ситуация для страны. Но я эту ситуацию оцениваю в масштабе всего государства. Я-то вырос в другое время и знаю, что такое военкомат, призывная комиссия и распределение в войска.

Я это к тому, что время диктует профессионализм везде. Не ремесленничество поверхностное, а профессионализм. В своей области ты должен достигать высот как можно выше. Все должен делать профессионал: в художественной школе, музыкальной, футбольной школе или хоккейной. Также это касается колледжей, институтов и, в конце концов, армии – она должна быть профессиональной. Чтобы сделать ее такой требуется уже государственная программа.

Она, может быть, и была, но уж очень простая: подняли зарплату, сократив численность. Тогда дули другие ветра: «Не нужна такая большая армия, она должна быть компактной». Но ведь компактная армия нужна для компактной страны.

Может быть, возврат к прошлому не так и плох? Почему не рассмотреть 1,5 года срочной службы? Год – мало, не успевают всему научить, а два – много. От безделья солдаты начинают белить бордюры и строить дачи полковникам: «Крась забор отсюда и до обеда».

– В случае с Динияром в итоге была ошибка?

– Да, было множество ошибок. Фамилия в повестке Булалетдинов – это вообще-то другой человек. Потом то, что место работы «Спартак» – сведения десятилетней давности.

Это все указывает на отсутствие профессионализма. Ну, вы посмотрите лишний раз! Посмотрите лишний раз на указ президента. Какая военно-учетная специальность, где служил, наличие боевого опыта, – сказал бывший тренер «Рубина».

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки