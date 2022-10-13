Петржела об отношении к россиянам в Чехии: «Людям говорят, что Путин во всем виноват, они верят. Главный дурак Гашек не хотел, чтобы тут русские играли»

Властимил Петржела рассказал об отношении к россиянам в Чехии.

Бывший тренер «Зенита» высказался о том, что чешский тренер Марцел Личка возглавляет «Оренбург».

– К Личке в Чехии не будут плохо относиться из-за того, что он работает в России?

– Знаете, тут такие дураки есть, которые ругают тех, кто в России работает. Про Личку ничего такого не слышал. Но знаю, что Гашек, самый главный дурак из всех дураков, не хотел, чтобы тут русские хоккеисты играли за клубы НХЛ.

– Гашек – это который Доминик, легендарный хоккейный вратарь?

– Да. Клубы НХЛ начинали у нас в Чехии сезон. Он не хотел, чтобы в Праге играли русские ребята.

– Клубы НХЛ, кажется, сказали: мы или приедем все вместе или не приедет никто.

– Да. И это нормально! Но в Чехии дураков хватает. Многие против русских сильно настроены. Правда, не вся страна. Половина думает так, половина – по-другому.

Многие ничего не знают и не понимают. Людям говорят, что во всем виноват Путин, они верят. Я тоже против того, что творится на Украине. Но у меня много друзей в России. Я знаю, что там люди нормальные, они ни в чем не виноваты, – заявил экс-тренер «Зенита».