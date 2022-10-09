У Роналду нет недовольства тренировками тен Хага в «МЮ». Игроки понимают, что проекту нужно время

У нет недовольства тренировками Эрика тен Хага в «МЮ».

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец жалуется на качество тренировок в при тренере из Нидерландов и считает, что «Юнайтед» было бы лучше играть по-другому.

Инсайдер Фабрицио Романо опровергает эту информацию. По его данным, между форвардом и тен Хагом нет проблем, а все подобные сообщения – это спекуляции.

«Я все время получаю одну информацию по поводу Криштиану – никаких проблем во время тренировок или чего-то такого.

Мне говорят, что настроение игроков всегда было хорошим, и они также знают, что проекту тен Хага нужно время», – написал Романо.