Роналду жалуется на качество тренировок при тен Хаге. Он считает, что «МЮ» было бы лучше играть по-другому

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

У Криштиану Роналду непростые отношения с тренером «Манчестер Юнайтед».

Как пишет The Times со ссылкой на людей, работающих в тренировочном центре «МЮ», португалец жалуется на характер и качество тренировок и считает, что для команды было бы лучше играть по-другому.

Отмечается также, что Роналду считает Эрика тен Хага упрямым и излишне приверженным подходу, который тот использовал в «Аяксе». 

37-летний нападающий выходил с первых минут во всех трех играх «МЮ» в Лиге Европы, в АПЛ же у него всего один выход в стартовом составе в нынешнем сезоне.

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