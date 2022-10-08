Роналду жалуется на качество тренировок при тен Хаге. Он считает, что «МЮ» было бы лучше играть по-другому

У Криштиану Роналду непростые отношения с тренером .

Как пишет The Times со ссылкой на людей, работающих в тренировочном центре «МЮ», португалец жалуется на характер и качество тренировок и считает, что для команды было бы лучше играть по-другому.

Отмечается также, что Роналду считает Эрика тен Хага упрямым и излишне приверженным подходу, который тот использовал в «Аяксе».

37-летний нападающий выходил с первых минут во всех трех играх «МЮ» в Лиге Европы, в АПЛ же у него всего один выход в стартовом составе в нынешнем сезоне.