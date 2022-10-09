Тен Хаг о победе над «Эвертоном»: «МЮ» развивается, можно увидеть принципы нашей игры. Поздравляю Роналду»

Эрик тен Хаг прокомментировал победу над со счетом 2:1.

«Мы хотели показать нашу реакцию [на поражение от «Манчестер Сити»]. Это получилось сделать на Кипре. И было важно хорошо завершить неделю, что мы и сделали.

Мы развиваемся как команда. Еще есть куда расти. Первый тайм был хорош. Мы контролировали игру как с мячом во владении, так и без него.

В игре не бывает все идеально. Футбол – это игра ошибок. У нас получались хорошие моменты в игре. Вы могли увидеть те принципы, по которым мы хотим играть.

О том, забьет ли еще кто-то 700 голов в клубной карьере

Сложно сказать. Понятно, что это невероятно с точки зрения игрока. Поздравляю Криштиану. Рад за него. Это его первый мяч в этом сезоне. Это поможет ему забить еще больше голов в ближайшие недели», – сказал нидерландский тренер .