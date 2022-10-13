Хет-трик Салаха, дубль Фирмино, 3 паса Жоты: смотрите видеообзор матча «Рейнджерс» – «Ливерпуль»
Смотрите видеообзор матча «Рейнджерс» – «Ливерпуль» (7:1).
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Рейнджерс» в 4-м туре Лиги чемпионов.
Счет в матче открыли шотландцы – Скотт Арфилд забил на 17-й минуте. Роберто Фирмино отыграл этот мяч на 24-й минуте и вывел свою команду вперед на 55-й. На 66-й Дарвин Нуньес увеличил преимущество «красных» в счете.
В отрезок с 76-й по 81-ю минуту Мохамед Салах сделал хет-трик. Во всех голах египтянину ассистировал Диогу Жота. Окончательный счет установил Харви Эллиотт на 87-й.
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