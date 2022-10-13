Хет-трик Салаха, дубль Фирмино, 3 паса Жоты: смотрите видеообзор матча «Рейнджерс» – «Ливерпуль»

Смотрите видеообзор матча «Рейнджерс» – (7:1).

«Ливерпуль» на выезде разгромил в 4-м туре чемпионов.

Счет в матче открыли шотландцы – забил на 17-й минуте. отыграл этот мяч на 24-й минуте и вывел свою команду вперед на 55-й. На 66-й увеличил преимущество «красных» в счете.

В отрезок с 76-й по 81-ю минуту сделал хет-трик. Во всех голах египтянину ассистировал . Окончательный счет установил на 87-й.